Планируется подрезать в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев
В столице Бурятии началась подрезка деревьев.
Срезанные ветки и сучья перерабатываются в щепу. Как сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ, сейчас самый благоприятный период для такой работы.
Отмечается, что специалисты для начала проводят осмотр дерева, определяют высоту и охват ствола для определения оптимального размера кроны. Высота же деревьев на городских улицах достаточно большая, поэтому специалисты используют в своей работе автовышку – спецмашину с люлькой.
Обрезке подвергаются деревья вдоль городских магистралей, в парковых зонах и общественных пространствах.
Накануне специалисты городского лесничества привели в порядок ветки деревьев в центре Улан-Удэ по улицам Смолина и Советская. Всего до начала сокодвижения планируется подрезать свыше 1,5 тысяч деревьев.
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
Общество, Фото:
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