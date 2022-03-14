В Улан-Удэ опять подрезают деревья

Общество, Фото: сайт администрации г. Улан-Удэ

Планируется подрезать в порядок свыше 1,5 тысяч деревьев



В столице Бурятии началась подрезка деревьев.



Срезанные ветки и сучья перерабатываются в щепу. Как сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ, сейчас самый благоприятный период для такой работы.



Отмечается, что специалисты для начала проводят осмотр дерева, определяют высоту и охват ствола для определения оптимального размера кроны. Высота же деревьев на городских улицах достаточно большая, поэтому специалисты используют в своей работе автовышку – спецмашину с люлькой.



Обрезке подвергаются деревья вдоль городских магистралей, в парковых зонах и общественных пространствах.



Накануне специалисты городского лесничества привели в порядок ветки деревьев в центре Улан-Удэ по улицам Смолина и Советская. Всего до начала сокодвижения планируется подрезать свыше 1,5 тысяч деревьев.

