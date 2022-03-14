Пловчиха из Бурятии стала призёром чемпионата ДФО

Спортсменка завоевала две медали соревнований
С 8 по 11 марта во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Бурятию представили 6 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: мастер спорта России Зубакина Ксения, Васильева Валерия, Бойкова Василиса, Сафронова Дарья, Пушников Михаил и Иванов Сергей.
Ксения Зубакина завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
Отметим, что Михаил Пушников вошёл в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа по плаванию для участия в международных соревнованиях.
Тренирует спортсменов Алексей Захаров, сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы плавания.
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