Пловчиха из Бурятии стала призёром чемпионата ДФО

Спортсменка завоевала две медали соревнований



С 8 по 11 марта во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Бурятию представили 6 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: мастер спорта России Зубакина Ксения, Васильева Валерия, Бойкова Василиса, Сафронова Дарья, Пушников Михаил и Иванов Сергей.



Ксения Зубакина завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.



Отметим, что Михаил Пушников вошёл в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа по плаванию для участия в международных соревнованиях.



Тренирует спортсменов Алексей Захаров, сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы плавания.

