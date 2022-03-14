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Пловчиха из Бурятии стала призёром чемпионата ДФО

Пловчиха из Бурятии стала призёром чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба РСШП
Спортсменка завоевала две медали соревнований

С 8 по 11 марта во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Бурятию представили 6 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: мастер спорта России Зубакина Ксения, Васильева Валерия, Бойкова Василиса, Сафронова Дарья, Пушников Михаил и Иванов Сергей.

Ксения Зубакина завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Отметим, что Михаил Пушников вошёл в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа по плаванию для участия в международных соревнованиях.

Тренирует спортсменов Алексей Захаров, сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы плавания.
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