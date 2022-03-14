Парень показал фейковый чек о переводе денег
Днём 12 марта в полицию обратилась 18-летняя улан-удэнка и сообщила о мошенничестве.
Она рассказала, что в одном из пабликов в популярной социальной сети разместила объявление о продаже за 6,5 тысяч рублей сотового телефона. На объявление откликнулся 24-летний горожанин, с которым они в переписке договорились о встрече.
Встреча состоялась около многоквартирного дома, где проживает девушка. Покупатель показал ей онлайн-чек о переводе через электронный кошелёк требуемой суммы.
Кроме того, он согласился на предложение о покупке за 15 тысяч рублей принадлежащего её сожителю ноутбука, пообещав расплатиться наличными средствами.
Подозреваемый съездил за деньгами и, вернувшись, передал их владельцу компьютера. Уже зайдя в подъезд, хозяин ноутбука заметил, что большая часть полученных банкнот – 12 тысяч рублей – являются билетами банка приколов.
Кроме того, впоследствии выяснилось, что и квитанция, которую молодой человек показывал потерпевшей – фейковая. Деньги на счёт 18-летней заявительницы так и не поступили.
Его задержали по горячим следам. В содеянном молодой человек признался. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Покупатель из соцсети обманул улан-удэнку при покупке телефона
Общество, Фото:
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