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Жителя Бурятии на 11 лет отправили в колонию за убийство

Жителя Бурятии на 11 лет отправили в колонию за убийство
Общество,  Фото:pixabay.com.
Во время расправы мужчина был пьян

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Приобретённое огнестрельное нарезное оружие и два патрона он намеревался использовать в личных целях.

В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он один раз выстрелил в женщину. От полученной травмы она скончалась.

В судебном заседании мужчина вину по обоим эпизодам преступлений признал в полном объёме.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
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