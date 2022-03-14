Во время расправы мужчина был пьян
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Приобретённое огнестрельное нарезное оружие и два патрона он намеревался использовать в личных целях.
В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он один раз выстрелил в женщину. От полученной травмы она скончалась.
В судебном заседании мужчина вину по обоим эпизодам преступлений признал в полном объёме.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Жителя Бурятии на 11 лет отправили в колонию за убийство
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