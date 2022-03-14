Жителя Бурятии на 11 лет отправили в колонию за убийство

Во время расправы мужчина был пьян



Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.



Приобретённое огнестрельное нарезное оружие и два патрона он намеревался использовать в личных целях.



В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он один раз выстрелил в женщину. От полученной травмы она скончалась.



В судебном заседании мужчина вину по обоим эпизодам преступлений признал в полном объёме.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

