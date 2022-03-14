В Улан-Баторе посадят 120 миллионов деревьев

Площадь лесного массива в городе увеличится до 23 процентов



В девяти районах столицы Монголии планируется посадить 120 миллионов деревьев путём восстановления и создания лесозащитной полосы. Лесовосстановление более 12 гектаров в Улан-Баторе увеличит площадь лесного массива столицы до 23 процентов.



В начале этого года заместитель мэра по экологическому развитию и снижению загрязнения атмосферного воздуха П. Баттур представил проект плана реализации общенациональной кампании «Миллиард деревьев» в столице.



- План, который планируется реализовать в 2022-2030 годах имеет три цели. В рамках поставленных задач будут приняты меры по сокращению деградации лесов, лесовосстановлению и реабилитации территорий, пострадавших от лесных пожаров и вредителей, а также расширению площади лесов. Все виды лесозащитных полос будут созданы на площади 3,350 га. Это улучшит озеленение, уменьшит загрязнение воздуха и деградацию почв, а также увеличит зелёную зону на душу населения, - заявил П. Баттур.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», национальное движение «Миллиард деревьев» будет реализована в три этапа. Первый или подготовительный этап будет проходить в 2021-2024 годах. Второй или этап интенсификации будет реализован в 2024-2026 годах, а третий или устойчивый этап реализации запланирован на 2027-2030 годы.



