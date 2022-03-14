Площадь лесного массива в городе увеличится до 23 процентов
В девяти районах столицы Монголии планируется посадить 120 миллионов деревьев путём восстановления и создания лесозащитной полосы. Лесовосстановление более 12 гектаров в Улан-Баторе увеличит площадь лесного массива столицы до 23 процентов.
В начале этого года заместитель мэра по экологическому развитию и снижению загрязнения атмосферного воздуха П. Баттур представил проект плана реализации общенациональной кампании «Миллиард деревьев» в столице.
- План, который планируется реализовать в 2022-2030 годах имеет три цели. В рамках поставленных задач будут приняты меры по сокращению деградации лесов, лесовосстановлению и реабилитации территорий, пострадавших от лесных пожаров и вредителей, а также расширению площади лесов. Все виды лесозащитных полос будут созданы на площади 3,350 га. Это улучшит озеленение, уменьшит загрязнение воздуха и деградацию почв, а также увеличит зелёную зону на душу населения, - заявил П. Баттур.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», национальное движение «Миллиард деревьев» будет реализована в три этапа. Первый или подготовительный этап будет проходить в 2021-2024 годах. Второй или этап интенсификации будет реализован в 2024-2026 годах, а третий или устойчивый этап реализации запланирован на 2027-2030 годы.
В Улан-Баторе посадят 120 миллионов деревьев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Состоялось первенство региона по спортивному ориентированию на лыжах
Помимо этого, планируется реконструировать театр «Ульгэр» за три года
Работы планируется завершить до 15 августа
Соревнования проходили в Селенгинском районе
В Сочи поедет команда «Дорожник»
Акция прошла на 137 площадках Бурятии
В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки
Спортсменка завоевала две медали соревнований
В соревнованиях участвовали лошади бурятской породы
Абсолютными победителями стали закаменцы
Большой призовой фонд, в том числе новенькая Toyota Camry перламутрового цвета, ожидают призёров «Байкальской рыбалки-2022»
Начало недели ожидается морозным
Новый сорт назвали «Бабр»
Инициатором мероприятия выступила районная администрация
Самые различные аккаунты – от мастеров «ноготочков» до ведомственных– перешли на другие платформы