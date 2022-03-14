О долге женщина узнала от судебных приставов
29-летний житель города Северобайкальска обвиняется в мошенничестве.
Полицейскими установлено, что в сентябре 2019 года он обманом оформил кредит на свою 58-летнюю мать. Сначала молодой человек попросил её содействия в оформлении дебетовой банковской карты, которой, якобы, планировал пользоваться. Затем, привязав электронное платёжное средство к своему абонентскому номеру, установил на телефон банковское мобильное приложение. С помощью сервиса горожанин подал заявку на получение на имя матери кредита в сумме 64,5 тысяч рублей – по легенде, для приобретения автомобиля. Однако автомашину он так и не купил: заёмные деньги он потратил на личные нужды.
К концу 2021 года задолженность по займу возросла до 88 тысяч рублей. 58-летняя женщина, не подозревавшая о наличии кредита, получив судебный приказ о взыскании, обратилась в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работает, ранее неоднократно судим за кражи. Более того, в августе 2020 года молодой человек уже был осуждён за мошенничество – в отношении своей матери. Обещая ей оплачивать коммунальные услуги за квартиру, он по своему усмотрению тратил передаваемые ею в течение четырёх месяцев деньги. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
Общество, Фото:
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