Мужчину также лишили водительских прав
Житель Бурятии признан виновным за повторную езду в нетрезвом виде.
Мужчина, будучи осуждённым приговором Закаменского районного суда за управление автомобилем в нетрезвом виде, сел за руль трактора пьяным. Его остановили сотрудники полиции. При проверке наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило допустимую концентрацию, предусмотренную законом.
В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину полностью признал.
Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на четыре года.
Приговор вступил в законную сил, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе
Общество, Фото:
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