Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе

Мужчину также лишили водительских прав



Житель Бурятии признан виновным за повторную езду в нетрезвом виде.



Мужчина, будучи осуждённым приговором Закаменского районного суда за управление автомобилем в нетрезвом виде, сел за руль трактора пьяным. Его остановили сотрудники полиции. При проверке наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило допустимую концентрацию, предусмотренную законом.



В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину полностью признал.



Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на четыре года.



Приговор вступил в законную сил, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

