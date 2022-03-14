За год этапировали около 4800 человек
Отдел по конвоированию УФСИН по Бурятии получил новый автомобиль для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Автомобиль оснащён системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения.
Сейчас автопарк отдела по конвоированию состоит из восьми специальных автомобилей, включая один медицинский автомобиль для перевозки больных в медучреждения.
- Всего за 2021 год отделом организовано более 340 караулов, которыми этапировано около 4800 осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, - сообщили в УФСИН.
В Бурятии конвоиры получили новый автомобиль
Общество, Фото:
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