В Бурятии конвоиры получили новый автомобиль

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

За год этапировали около 4800 человек



Отдел по конвоированию УФСИН по Бурятии получил новый автомобиль для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Автомобиль оснащён системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения.



Сейчас автопарк отдела по конвоированию состоит из восьми специальных автомобилей, включая один медицинский автомобиль для перевозки больных в медучреждения.



- Всего за 2021 год отделом организовано более 340 караулов, которыми этапировано около 4800 осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, - сообщили в УФСИН.



