 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

Первые тренировки Парада Победы прошли в Улан-Удэ

Первые тренировки Парада Победы прошли в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Пока тренировки проходят в гарнизоне

В Улан-Удэ начались первые тренировки личного состава, которые примут участие в военном параде (0+), посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- В тренировках приняли участие парадные расчёты, сводные батальоны, роты почётного караула и роты барабанщиков войсковых частей, дислоцированных в Улан-Удэ. В ходе тренировок была отработана слаженность действий личного состава парадных расчётов в шеренгах, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Также в тренировках приняли участие парадные расчёты различных силовых ведомств и парадный расчёт от детского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Всего в Улан-Удэ в военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие до тысячи человек.

парад

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
Общество, 14.03.2022
О долге женщина узнала от судебных приставов 
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе
Общество, 14.03.2022
Мужчину также лишили водительских прав 
В Бурятии конвоиры получили новый автомобиль
В Бурятии конвоиры получили новый автомобиль
Общество, 14.03.2022
За год этапировали около 4800 человек
Первые тренировки Парада Победы прошли в Улан-Удэ
Первые тренировки Парада Победы прошли в Улан-Удэ
Общество, 14.03.2022
Пока тренировки проходят в гарнизоне
Путешественник из Сербии пешком пересекает Байкал
Путешественник из Сербии пешком пересекает Байкал
Общество, 14.03.2022
Иван Младенович, идущий по льду Байкала, уже испытал на себе силу штормового ветра
Из Улан-Удэ запустили туристический «отель на колёсах» на Байкал
Из Улан-Удэ запустили туристический «отель на колёсах» на Байкал
Общество, 14.03.2022
Поезд «Байкальский экспресс» совершил первую поездку из Улан-Удэ 
Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья
Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья
Общество, 14.03.2022
Абсолютной чемпионкой в одной из номинаций стала Жалсана Замбалова
Бурятия примет 1402 беженца из Украины и ЛДНР
Бурятия примет 1402 беженца из Украины и ЛДНР
Общество, 14.03.2022
Всего в Россию ожидается прибытие около 96 тысяч беженцев
В Бурятии сообщили о продлении сельской ипотеки
В Бурятии сообщили о продлении сельской ипотеки
Общество, 14.03.2022
В республике льготная сельская ипотека пользуется спросом
В России заблокировали Instagram
В России заблокировали Instagram
Общество, 14.03.2022
Соцсеть пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN
Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии
Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии
Общество, 14.03.2022
Василия Ринчино называли врачом от бога
На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии
На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии
Общество, 14.03.2022
Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в Улан-Удэ 
Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»
Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»
Общество, 14.03.2022
Премия вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства
Жительница Бурятии отметила столетие
Жительница Бурятии отметила столетие
Общество, 14.03.2022
Елена Михайловна Серебренникова награждена медалями «Мать героиня», «Ветеран труда», «Труженик тыла»
В Бурятии посёлок спасли от «пожара»
В Бурятии посёлок спасли от «пожара»
Общество, 14.03.2022
По замыслу учения, возникла угроза перехода огня на жилые дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^