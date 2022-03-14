Пока тренировки проходят в гарнизоне
В Улан-Удэ начались первые тренировки личного состава, которые примут участие в военном параде (0+), посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- В тренировках приняли участие парадные расчёты, сводные батальоны, роты почётного караула и роты барабанщиков войсковых частей, дислоцированных в Улан-Удэ. В ходе тренировок была отработана слаженность действий личного состава парадных расчётов в шеренгах, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Также в тренировках приняли участие парадные расчёты различных силовых ведомств и парадный расчёт от детского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Всего в Улан-Удэ в военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие до тысячи человек.
Первые тренировки Парада Победы прошли в Улан-Удэ
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