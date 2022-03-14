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Путешественник из Сербии пешком пересекает Байкал

Путешественник из Сербии пешком пересекает Байкал
Общество,  Фото:личная страница
Иван Младенович, идущий по льду Байкала, уже испытал на себе силу штормового ветра

Путешественник из Сербии Иван Младенович планирует за 20 дней пройти 650 километров по льду Байкала. Об этом он поделился 24 февраля на своей личной странице в соцсети.

- Кто один раз выпил воду из Байкала, тот обязан прийти во второй раз. Могу смело сказать, что эта «жажда» в моём случае стала невыносимой. Идут последние приготовления к следующему приключению, экспедиции, испытанию - пересечь 650 километров по замёрзшему Байкалу за 17-20 дней. Идти буду пешком, возьму собой сани, спальный мешок, палатку, еду, газовую горелку и прочие припасы, - рассказал Младенович.

Начать свою экспедицию путешественник решил из посёлка Култук в Слюдянском районе Иркутской области, а завершить – в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.

- Приехал в Култук днём 28 февраля. В деревне есть деревянные домики разных цветов. Жильё нашёл в двести метрах от берега. Захотел спуститься к озеру и почувствовать лёд под ногами. Это невероятное ощущение того, о чем я мечтал последние пару лет, - рассказал Иван Младенович.

Сербский путешественник в среднем проходит по 12 часов в день с перерывами в две-три минуты. Последний раз он выходил на связь 11 марта. Тогда он поведал своим подписчикам, что за девять дней путешествия впечатлён красотой озера и не замеряет, сколько километров он уже прошёл. Однако всегда проверяет свою геолокацию для профилактики безопасности.

- Я где-то на полпути до финиша. Наконец-то лучшая сеть. В предыдущие дни не было связи вообще. Вдоль берега поднимались «ледяные волны», или как хотелось бы это назвать, ледяные отложения высотой более метра, а где-то гораздо больше. Из-за перепадов температур накапливается лёд, который поднимается в частях побережья и километры в длину. Невероятное природное явление, которое нужно увидеть и пережить вживую. Сегодня ровно десятый день, как я покинул Култук на крайнем юге озера Байкал. Сейчас нахожусь между селом Сахюрта и островом Ольхон, - поделился впечатлениями Младенович.

Но и без трудностей не обошлось. Путешественник столкнулся с сильными ветрами – таких он прежде не встречал никогда.

- Я встретил худшую сторону Байкала. Ледяные ветра, штормовые ветра. Я сначала даже не догадывался, что грядёт, а потом со всех сторон ударило. Я упал минимум раз двадцать. Когда я так боролся с ветром, издалека видел, как приближаются чёрные тучи с метелью. Пытался сбежать на берег, но огромные ледяные отложения никак не сошли со льда. Единственным выходом было лечь на сани и продержаться до тех пор, пока шторм не пройдёт. К счастью, это продлилось не долго. Сила невероятная. Никогда в жизни такого не испытывал, - поведал Младенович.

Он сообщил, что делиться постами и выходить на связь будет по мере появления связи. 

- Мотивация всё ещё на высоком уровне, я двигаюсь вперёд и игнорирую случайные проблемы, например, как развести палатку на ветру, или как зажечь горелку. Посты будут выходить в зависимости от качества сигнала, потому что очень сложно отправить короткое сообщение, тем более фото или видео. Но надеюсь, что хоть немного удастся вас очаровать красотой Сибири и озера Байкал. Двигаемся дальше, - подытожил Младенович.

Иван Младенович уже бывал на Байкале – в июле 2018 года. Тогда он проезжал на велосипеде из Иркутска до Байкала, а конечной точкой его путешествия был Пекин.
Байкал путешественники

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