В Агинском округе на благоустройство направят более 87 млн рублей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Работы планируется завершить до 15 августа



В Агинском Бурятском округе продолжаются традиционные мероприятия по благоустройству населённых пунктов. Так, в рамках регионального проекта будут благоустроены общественные территории на 31,9 миллионов рублей.



- В посёлке Агинское продолжится обустройство набережной реки Ага «Эрьетэ Агын Гол», памятника Герою России Алдару Цыденжапову в микрорайоне Западный. В посёлке Новоорловск появится свой роллердром, благоустроится привокзальная площадь села Дульдурга, площадка для тренажёрного комплекса села Узон. В посёлке Могойтуй заявлено благоустройство прилегающей территории поселковой бани и памятника «Столетие посёлка», в селе Хара-Шибирь появится новая зона отдыха, начнётся первый этап обустройства площади в селе Хила, – рассказал начальник отдела развития инфраструктуры администрации АБО Тимур Батожапов.



Также новый облик приобретут дворовые территории многоквартирных домов по улице Клименко, 10, по улице Ленина, 131 и 122, микрорайон ДСУ-5, 14, по улице Ранжурова, 38. В посёлке Могойтуй – дворовые территории по улице Кооперативная, 2, улице Малиновского, 33. Дом №1 по улице Школьной посёлка Новоорловск, дома № 3, 5, 7, 9 по улице Заводской села Дульдурга. Общий объём финансирования благоустройства дворовых территорий составит 55,9 млн рублей.



- По планируемым объектам разработана проектно-сметная документация, утверждены дизайн-проекты, частично определены подрядные организации, проводятся аукционные процедуры. Все работы планируются к завершению до 15 августа, - отметил Тимур Батожапов.



Отметим, что территориальные общественные самоуправления Агинского округа также вносят свой вклад в благоустройство своих территорий. Так, 48 ТОСов округа участвуют в краевом конкурсе «Решаем сами». Победителям будут предоставлены грантовые средства на реализацию проектов благоустройства, сообщает пресс-служба администрации АБО.

