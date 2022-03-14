Работы планируется завершить до 15 августа
В Агинском Бурятском округе продолжаются традиционные мероприятия по благоустройству населённых пунктов. Так, в рамках регионального проекта будут благоустроены общественные территории на 31,9 миллионов рублей.
- В посёлке Агинское продолжится обустройство набережной реки Ага «Эрьетэ Агын Гол», памятника Герою России Алдару Цыденжапову в микрорайоне Западный. В посёлке Новоорловск появится свой роллердром, благоустроится привокзальная площадь села Дульдурга, площадка для тренажёрного комплекса села Узон. В посёлке Могойтуй заявлено благоустройство прилегающей территории поселковой бани и памятника «Столетие посёлка», в селе Хара-Шибирь появится новая зона отдыха, начнётся первый этап обустройства площади в селе Хила, – рассказал начальник отдела развития инфраструктуры администрации АБО Тимур Батожапов.
Также новый облик приобретут дворовые территории многоквартирных домов по улице Клименко, 10, по улице Ленина, 131 и 122, микрорайон ДСУ-5, 14, по улице Ранжурова, 38. В посёлке Могойтуй – дворовые территории по улице Кооперативная, 2, улице Малиновского, 33. Дом №1 по улице Школьной посёлка Новоорловск, дома № 3, 5, 7, 9 по улице Заводской села Дульдурга. Общий объём финансирования благоустройства дворовых территорий составит 55,9 млн рублей.
- По планируемым объектам разработана проектно-сметная документация, утверждены дизайн-проекты, частично определены подрядные организации, проводятся аукционные процедуры. Все работы планируются к завершению до 15 августа, - отметил Тимур Батожапов.
Отметим, что территориальные общественные самоуправления Агинского округа также вносят свой вклад в благоустройство своих территорий. Так, 48 ТОСов округа участвуют в краевом конкурсе «Решаем сами». Победителям будут предоставлены грантовые средства на реализацию проектов благоустройства, сообщает пресс-служба администрации АБО.
В Агинском округе на благоустройство направят более 87 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Состоялось первенство региона по спортивному ориентированию на лыжах
Помимо этого, планируется реконструировать театр «Ульгэр» за три года
Работы планируется завершить до 15 августа
Соревнования проходили в Селенгинском районе
В Сочи поедет команда «Дорожник»
Акция прошла на 137 площадках Бурятии
В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки
Спортсменка завоевала две медали соревнований
В соревнованиях участвовали лошади бурятской породы
Абсолютными победителями стали закаменцы
Большой призовой фонд, в том числе новенькая Toyota Camry перламутрового цвета, ожидают призёров «Байкальской рыбалки-2022»
Начало недели ожидается морозным
Новый сорт назвали «Бабр»
Инициатором мероприятия выступила районная администрация
Самые различные аккаунты – от мастеров «ноготочков» до ведомственных– перешли на другие платформы