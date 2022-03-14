Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья

Общество, Фото: сайт минспорта Бурятии.

Абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова



В Чите состоялся юбилейный XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Он собрал более 60 спортсменов из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.



Бурятские спортсмены на чемпионате выиграли четыре медали.



В номинации «Фитнес-модель в ростовой категории 167 см» абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова, обладательницей серебряной медали – Марина Верхотурова.



Золотую медаль в номинации «Фитнес бикини, мастера 35+» завоевала Ирина Белоусова.



Среди мужчин в номинации «Пляжный бодибилдинг» победу одержал Роман Верхотуров, сообщили в минспорта Бурятии.



