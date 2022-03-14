Абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова
В Чите состоялся юбилейный XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Он собрал более 60 спортсменов из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.
Бурятские спортсмены на чемпионате выиграли четыре медали.
В номинации «Фитнес-модель в ростовой категории 167 см» абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова, обладательницей серебряной медали – Марина Верхотурова.
Золотую медаль в номинации «Фитнес бикини, мастера 35+» завоевала Ирина Белоусова.
Среди мужчин в номинации «Пляжный бодибилдинг» победу одержал Роман Верхотуров, сообщили в минспорта Бурятии.
Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья
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