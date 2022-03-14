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Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья

Бодибилдеры Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате Забайкалья
Общество,  Фото:сайт минспорта Бурятии.
Абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова

В Чите состоялся юбилейный XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Он собрал более 60 спортсменов из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

Бурятские спортсмены на чемпионате выиграли четыре медали.

В номинации «Фитнес-модель в ростовой категории 167 см» абсолютной чемпионкой стала Жалсана Замбалова, обладательницей серебряной медали – Марина Верхотурова.

Золотую медаль в номинации «Фитнес бикини, мастера 35+» завоевала Ирина Белоусова.

Среди мужчин в номинации «Пляжный бодибилдинг» победу одержал Роман Верхотуров, сообщили в минспорта Бурятии.

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