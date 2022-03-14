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Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии

Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено Баргузинской ЦРБ
Василия Ринчино называли врачом от бога

10 марта на 83-м году ушёл из жизни Ринчино Василий Идарович, ветеран труда, получивший звание «Народный врач» одним из первых в Бурятии. Он скончался после продолжительной болезни, сообщает минздрав Бурятии со ссылкой на Баргузинскую центральную районную больницу.

Василий Идарович родился 4 февраля 1940 года в селе Соёл Баргузинского района в многодетной семье колхозника. В 1959 году окончил Баянгольскую среднюю школу.

С 1959 по 1963 год работал по призыву комсомола в родном колхозе имени Карла Маркса в Баргузинском районе животноводом, затем механизатором. Он показал себя исключительно трудолюбивым, целеустремленным и инициативным комсомольцем, награждён почётными грамотами комитета комсомола и правления колхоза за хорошие результаты, ударную работу.

С 1963 по 1965 года Василий Идарович проходил военную службу в рядах Советской армии на островах Шумшу, Матуа Курильской гряды.

Василий Идарович нашёл своё призвание в жизни, став врачом. По окончанию в 1973 году Читинского государственного медицинского института был направлен в село Улюн Баргузинского района. Проявил себя отзывчивым, внимательным и талантливым терапевтом.

В 1977 году был переведён в Эгитуйскую участковую больницу Еравнинского района в качестве главного врача. В зоне обслуживания больницы были четыре села, пять школ, два крупных сельскохозяйственных предприятия, маслозавод, два лесхоза. Успешно работал на этой должности более 30-ти лет. За это время не допущено ни одного случая младенческой и материнской смертности, значительно снижено число абортов, запущенного туберкулеза, гепатита. По профилактике и лечению инфекционных болезней Можайская больница ежегодно занимала передовое место в районе и республике.

Василий Идарович был врачом-терапевтом высшей категории. Он обладал энциклопедическими медицинскими знаниями, был знатоком народной медицины, специалистом по рефлексотерапии, экстрасенсорной терапии, электрокардиографии. Жители района называли его семейным врачом, со всех районов ездили к нему на лечение методами традиционной и нетрадиционной медицины. «Он Врач от бога, целитель всех недугов», - такую оценку давали ему коллеги.

Благодарные эгитуйцы не однажды избирали его депутатом сельского совета и района. Он был лауреатом престижного конкурса «Лучшие люди Бурятии», был награждён медалью «За трудовое отличие».

За большой личный вклад в развитие здравоохранения, медицинской помощи, укрепление здоровья населения района, награждался почётными грамотами министерства здравоохранения республики, Общества красного креста, администрации района, районного территориального медицинского объединения.


смерть врачи некролог

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