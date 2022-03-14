Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии

Василия Ринчино называли врачом от бога
10 марта на 83-м году ушёл из жизни Ринчино Василий Идарович, ветеран труда, получивший звание «Народный врач» одним из первых в Бурятии. Он скончался после продолжительной болезни, сообщает минздрав Бурятии со ссылкой на Баргузинскую центральную районную больницу.
Василий Идарович родился 4 февраля 1940 года в селе Соёл Баргузинского района в многодетной семье колхозника. В 1959 году окончил Баянгольскую среднюю школу.
С 1959 по 1963 год работал по призыву комсомола в родном колхозе имени Карла Маркса в Баргузинском районе животноводом, затем механизатором. Он показал себя исключительно трудолюбивым, целеустремленным и инициативным комсомольцем, награждён почётными грамотами комитета комсомола и правления колхоза за хорошие результаты, ударную работу.
С 1963 по 1965 года Василий Идарович проходил военную службу в рядах Советской армии на островах Шумшу, Матуа Курильской гряды.
Василий Идарович нашёл своё призвание в жизни, став врачом. По окончанию в 1973 году Читинского государственного медицинского института был направлен в село Улюн Баргузинского района. Проявил себя отзывчивым, внимательным и талантливым терапевтом.
В 1977 году был переведён в Эгитуйскую участковую больницу Еравнинского района в качестве главного врача. В зоне обслуживания больницы были четыре села, пять школ, два крупных сельскохозяйственных предприятия, маслозавод, два лесхоза. Успешно работал на этой должности более 30-ти лет. За это время не допущено ни одного случая младенческой и материнской смертности, значительно снижено число абортов, запущенного туберкулеза, гепатита. По профилактике и лечению инфекционных болезней Можайская больница ежегодно занимала передовое место в районе и республике.
Василий Идарович был врачом-терапевтом высшей категории. Он обладал энциклопедическими медицинскими знаниями, был знатоком народной медицины, специалистом по рефлексотерапии, экстрасенсорной терапии, электрокардиографии. Жители района называли его семейным врачом, со всех районов ездили к нему на лечение методами традиционной и нетрадиционной медицины. «Он Врач от бога, целитель всех недугов», - такую оценку давали ему коллеги.
Благодарные эгитуйцы не однажды избирали его депутатом сельского совета и района. Он был лауреатом престижного конкурса «Лучшие люди Бурятии», был награждён медалью «За трудовое отличие».
За большой личный вклад в развитие здравоохранения, медицинской помощи, укрепление здоровья населения района, награждался почётными грамотами министерства здравоохранения республики, Общества красного креста, администрации района, районного территориального медицинского объединения.
Ушёл из жизни один из первых народных врачей Бурятии
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