Жители России написали диктант на бурятском языке

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Акция прошла на 137 площадках Бурятии



Всебурятская акция диктант «Эрдэм»» состоялась 12 марта на 137 площадках Бурятии. В Агинском округе и Забайкалье организовали 86 мест проведения, в Усть-Ордынском Бурятском округе – 43.



На основной площадке Забайкалья, организованной в здании Агинского института повышения квалификации работников социальной сферы, диктант написали больше 50 участников. В этом году для единого диктанта был выбран отрывок из произведения бурятского писателя Чимита Цыдендамбаева.



- Текст был немного сложный, но интересный по смыслу. Отрадно, что наша акция с каждым годом набирает популярность. В этом году площадки организованы в 12 городах России, в восьми городах и десяти странах участники напишут онлайн-версию, – рассказал участвующий в акции руководитель администрации Агинского округа Буянто Батомункуев.



Как сообщает пресс-служба администрации округа, главная цель диктанта не оценивание написанной работы, а сам факт совместно проведённого мероприятия. Каждый, кто написал диктант, получил сертификат участника.



- С самого утра начали поступать сообщения, фотоотчёты. Первым по времени стартовал город Магадан, за ним Сахалинская область. Участники приходят в национальных костюмах, после написания диктанта общаются, организовывают чаепитие, – отметила куратор акции, специалист отдела социального развития администрации АБО Ханда Загдаева.



