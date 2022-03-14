Акция прошла на 137 площадках Бурятии
Всебурятская акция диктант «Эрдэм»» состоялась 12 марта на 137 площадках Бурятии. В Агинском округе и Забайкалье организовали 86 мест проведения, в Усть-Ордынском Бурятском округе – 43.
На основной площадке Забайкалья, организованной в здании Агинского института повышения квалификации работников социальной сферы, диктант написали больше 50 участников. В этом году для единого диктанта был выбран отрывок из произведения бурятского писателя Чимита Цыдендамбаева.
- Текст был немного сложный, но интересный по смыслу. Отрадно, что наша акция с каждым годом набирает популярность. В этом году площадки организованы в 12 городах России, в восьми городах и десяти странах участники напишут онлайн-версию, – рассказал участвующий в акции руководитель администрации Агинского округа Буянто Батомункуев.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, главная цель диктанта не оценивание написанной работы, а сам факт совместно проведённого мероприятия. Каждый, кто написал диктант, получил сертификат участника.
- С самого утра начали поступать сообщения, фотоотчёты. Первым по времени стартовал город Магадан, за ним Сахалинская область. Участники приходят в национальных костюмах, после написания диктанта общаются, организовывают чаепитие, – отметила куратор акции, специалист отдела социального развития администрации АБО Ханда Загдаева.
Жители России написали диктант на бурятском языке
Общество, Фото:
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