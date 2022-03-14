В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «На Великом Чайном пути»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В фестивале приняли участие более тысячи детей



В столице Бурятии прошла церемония награждения IX международного фестиваля-конкурса «На Великом Чайном пути» для победителей и призёров образовательных учреждений Улан-Удэ. Участие в фестивале приняли более 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет из Китая, аймаков Монголии, Якутии и Калмыкии, Тюменской области, Иркутска и Иркутской области, почти со всех районов Бурятии и Улан-Удэ.



Всего в конкурсе-фестивале было представлено четыре возрастные группы в семи номинациях: «Юный экскурсовод на русском, бурятском, иностранных языках», «Народная песня», «Народный (народно-стилизованный) танец», «Юный дизайнер стилизованной национальной одежды», конкурс мастер-классов изделий детского творчества и предпринимательства (художественных картин, сувениров, продукций интеллектуального и научно-технического творчества), конкурсы «Чайная церемония», «Фольклорное представление».



Как отмечают организаторы, конкурс проходит в девятый раз и с каждым годом работы участников улучшаются и становятся интереснее.



В связи с тем, что фестиваль-конкурс прошёл в онлайн формате, новых участников из отдалённых регионов России и зарубежья стало больше. Призы были вручены победителям из Улан-Удэ и районов Бурятии. Победителям из Китая и Монголии, а также из других регионов России дипломы будут направлены в электронном виде.



Отметим, что в 2023 году планируется провести юбилейный X международный конкурс-фестиваль «На Великом Чайном пути». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города Улан-Удэ.

