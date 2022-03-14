В Сочи поедет команда «Дорожник»
На протяжении четырёх месяцев в столице Бурятии разворачивались битвы за чемпионство среди хоккейных команд республики: «Дорожник», «Союз», «Онохой», «Сарма», «Боевое братство», «Ирбис». Сезон 2021-2022 региональной ночной хоккейной лиги дивизион «Любитель 40+» выдался сложным, ведь борьба была не только за титул чемпиона, но и за путёвку в финал НХЛ.
Лидером этого сезона стала команда «Дорожник». Именно её игроки представят Бурятию в финале НХЛ в Сочи. На втором месте команда «Союз», на третьем месте – команда «Онохой».
- Мы поддерживаем друг друга не только здесь на площадке, но и по жизни. Независимо от рода деятельности и статуса мы единая команда, - поделился игрок команды «Союз» Леонид Матошкин.
Поздравить спортсменов с окончанием сезона приехал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, который провёл мастер-класс для хоккеистов республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии определился победитель ночной хоккейной лиги
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