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В Бурятии выявили сильнейших ориентировщиков республики

В Бурятии выявили сильнейших ориентировщиков республики
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Состоялось первенство региона по спортивному ориентированию на лыжах

7 марта в Иволгинском районе Бурятии прошло первенство республики по спортивному ориентированию на лыжах. В этом году более 80 спортсменов из Улан-Удэ и районов РБ сразились в восьми возрастных группах от 12 до 70 лет.

- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на контрольном пункте, а после финиша спортсменам давалась распечатка с результатом и средней скоростью передвижения. Результаты соревнований сразу же выводились на экран, – поделился президент федерации спортивного ориентирования Бурятии Евгений Осипов.

В сильнейших возрастных группах «М-21» и «Ж-21» победу одержали Дмитрий Юрьев из Мухоршибирского района и Владислава Сенатрусова из Кабанского района. Самым молодым участником соревнований стал семилетний Роман В. А вот самому опытному ориентировщику Бурятии Юрию Голиусу исполнилось 82 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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