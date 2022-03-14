В Бурятии выявили сильнейших ориентировщиков республики

Состоялось первенство региона по спортивному ориентированию на лыжах



7 марта в Иволгинском районе Бурятии прошло первенство республики по спортивному ориентированию на лыжах. В этом году более 80 спортсменов из Улан-Удэ и районов РБ сразились в восьми возрастных группах от 12 до 70 лет.



- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на контрольном пункте, а после финиша спортсменам давалась распечатка с результатом и средней скоростью передвижения. Результаты соревнований сразу же выводились на экран, – поделился президент федерации спортивного ориентирования Бурятии Евгений Осипов.



В сильнейших возрастных группах «М-21» и «Ж-21» победу одержали Дмитрий Юрьев из Мухоршибирского района и Владислава Сенатрусова из Кабанского района. Самым молодым участником соревнований стал семилетний Роман В. А вот самому опытному ориентировщику Бурятии Юрию Голиусу исполнилось 82 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

