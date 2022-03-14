Соцсеть пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN
Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор, пишет РИА Новости.
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
Как известно, Meta Platforms из-за событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ. Об этом ранее заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.
Позже вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине.
При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
Генпрокуратура РФ среагировала на эту новость и попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Следственный комитет РФ завел «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta» уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности, сообщает РИА Новости.
Несмотря на блокировку, соцсеть Instagram пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN.
В России заблокировали Instagram
Общество, Фото:
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