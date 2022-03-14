 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

В России заблокировали Instagram

В России заблокировали Instagram
Общество,  Фото:Pixabay
Соцсеть пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор, пишет РИА Новости.

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.

Как известно, Meta Platforms из-за событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ. Об этом ранее заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

Позже вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине.

При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.

Генпрокуратура РФ среагировала на эту новость и попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Следственный комитет РФ завел «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta» уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности, сообщает РИА Новости.

Несмотря на блокировку, соцсеть Instagram пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN. 

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России заблокировали Instagram
В России заблокировали Instagram
Общество, 14.03.2022
Соцсеть пока остаётся доступной для россиян через приложения VPN
На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии
На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии
Общество, 14.03.2022
Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в Улан-Удэ 
Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»
Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»
Общество, 14.03.2022
Премия вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства
Жительница Бурятии отметила столетие
Жительница Бурятии отметила столетие
Общество, 14.03.2022
Елена Михайловна Серебренникова награждена медалями «Мать героиня», «Ветеран труда», «Труженик тыла»
В Бурятии посёлок спасли от «пожара»
В Бурятии посёлок спасли от «пожара»
Общество, 14.03.2022
По замыслу учения, возникла угроза перехода огня на жилые дома
COVID-19 в Бурятии продолжает идти на спад
COVID-19 в Бурятии продолжает идти на спад
Общество, 14.03.2022
При этом коронавирус по-прежнему уносит жизни больных ежедневно
Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке
Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке
Общество, 14.03.2022
Пассажирка автобуса после полученной травмы не может долго сидеть
Больница в Бурятии судилась со страховой компанией из-за ОСАГО
Больница в Бурятии судилась со страховой компанией из-за ОСАГО
Общество, 14.03.2022
В истории помогла разобраться прокуратура  
Местами по Бурятии снег
Местами по Бурятии снег
Общество, 14.03.2022
Днём по республике -5,-10, местами -12,-17
В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
Общество, 13.03.2022
Специалисты проконсультируют жителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления
Забайкалка убила приятеля
Забайкалка убила приятеля
Общество, 13.03.2022
Убийство произошло в котельной
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
Общество, 13.03.2022
Мужчина получил травму во время ремонтных работ
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Общество, 13.03.2022
Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^