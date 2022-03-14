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На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии

На Кубани простились с погибшим на Украине майором из Бурятии
Общество,  Фото:Администрация Каневского района Краснодарского края
Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в Улан-Удэ

8 марта на Кубани простились с майором Алексеем Ильницким, который служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Он погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Каневского района Краснодарского края.

Алексей Ильницкий – выпускник 26-й школы станицы Челбасская, что находится в Краснодарском крае. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2011 года служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Отличник боевой подготовки. Участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награждён медалями министерства обороны РФ.

При выполнении специальной операции на Украине трагически погиб в неравном бою.

Указом президента России Алексей Ильницкий посмертно награждён орденом Мужества.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.

6 марта в Рязани прошла церемония прощания с погибшим заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковником Денисом Глебовым. 

9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.

10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым.

11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.

12 марта в Улан-Удэ простились с четырьмя военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, погибшими в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса: Александром Шокуном, Александром Михалевым, Антон Вороновым, Евгением Романовым.

13 марта в Улан-Удэ простились с военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Данилом Новолодским. 
Украина военнослужащие Краснодар Кубань

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