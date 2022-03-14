В Бурятии военные коммунальщики провели противоаварийную тренировку

Отрабатывались практические действия при возникновении аварийных ситуаций



В жилищно-коммунальной службе (ЖКС) №10 ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны России по ВВО в Бурятии проведена противоаварийная тренировка с привлечением дежурных сил, аварийно-ремонтных бригад, должностных лиц производственных участков воинских частей Улан-Удэнского местного гарнизона.



В рамках мероприятия отрабатывались практические действия должностных лиц при возникновении аварийных (нештатных) ситуаций, технологических инцидентов на сетях холодного (горячего) водоснабжения, а также алгоритмы действий при возникновении аварийных ситуаций, технологических инцидентов в котельных. Отдельно совершенствовались навыки персонала ЖКС в оказании первой помощи при ожогах и обморожениях.



- Подобные мероприятия в организации проводятся ежемесячно. После проведения каждой тренировки руководством подводятся итоги работы сотрудников, с определением уровня профессиональной подготовки при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Периодичность и полнота проведения тренировок влияют на уровень готовности подразделений к всесторонней локализации ЧС, а также сокращение времени оперативного реагирования, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

