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В Бурятии военные коммунальщики провели противоаварийную тренировку

В Бурятии военные коммунальщики провели противоаварийную тренировку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отрабатывались практические действия при возникновении аварийных ситуаций

В жилищно-коммунальной службе (ЖКС) №10 ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны России по ВВО в Бурятии проведена противоаварийная тренировка с привлечением дежурных сил, аварийно-ремонтных бригад, должностных лиц производственных участков воинских частей Улан-Удэнского местного гарнизона.

В рамках мероприятия отрабатывались практические действия должностных лиц при возникновении аварийных (нештатных) ситуаций, технологических инцидентов на сетях холодного (горячего) водоснабжения, а также алгоритмы действий при возникновении аварийных ситуаций, технологических инцидентов в котельных. Отдельно совершенствовались навыки персонала ЖКС в оказании первой помощи при ожогах и обморожениях.

- Подобные мероприятия в организации проводятся ежемесячно. После проведения каждой тренировки руководством подводятся итоги работы сотрудников, с определением уровня профессиональной подготовки при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Периодичность и полнота проведения тренировок влияют на уровень готовности подразделений к всесторонней локализации ЧС, а также сокращение времени оперативного реагирования, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия ВВО военнослужащие ЖКХ тренировки

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