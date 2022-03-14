Работы проведёт Рослесинфорг
В 2022 году в рамках государственного задания Рослесинфорг определит границы 16 лесничеств Дальнего Востока на территории 46,6 млн га.
Полученные сведения будут переданы в Кадастровую палату для публичного доступа к границам лесного фонда страны. Это позволит устранить противоречия сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости, а также решит проблему с определением собственника и категории использования земель, поможет выявлять факты несанкционированных застроек.
- Дальневосточный округ является лидером страны по площади земель лесного фонда, а также занимает четвёртое место по количеству лесничеств. На территории округа располагается 190 лесничеств общей площадью более 553,3 млн га. В 2015-2020 годах специалисты Рослесинфорга определили границы на территории 114 из них общей площадью 354 млн га. В прошлом году работы завершены на территории 60 лесничеств на площади 155 млн га. В этом году работы по описанию местоположения границ лесничеств на всей территории Российской Федерации будут завершены - рассказал сообщил директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.
По результатам проведённых работ с 2015 по 2021 гг. полностью установлены границы лесничеств в Магаданской области, Приморском и Камчатском краях, Чукотском автономном округе, сообщили в пресс-службе филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект».
На Дальнем Востоке определят границы лесничеств
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