Больница в Бурятии судилась со страховой компанией из-за ОСАГО

В истории помогла разобраться прокуратура



По иску прокуратуры решением Арбитражного суда Бурятии признан недействительным в части контракт на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.



В суд обратились после проверки государственного контракта на оказание услуг по страхованию служебного транспорта, заключённого между Тарбагатайской центральной районной больницей и страховой компанией.



Контракт предусматривает ответственность, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны страховой компании в части своевременной выплаты страховой суммы. Эта ответственность установлена законом о контрактной системе.



Вместе с тем вопросы страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств регулируются законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Здесь предусмотрен иной способ определения размера страховой выплаты.



- Суд признал исковые требования прокуратуры республики обоснованными и удовлетворил их в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

