В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности
В январе – феврале 2022 года в Бурятии зарегистрированы 2 976 преступлений, что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (3 013). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑5,9 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑4,5 %), разбоев (‑25 %), грабежей (-22,4 %), вымогательств (-46,2 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑50 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-3,6 %) и наркотиков (-14,9 %).
На 8,1 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 24,5 % (в январе – феврале 2021 г. – 26,4 %).
В то же время возросло число краж (+4,1 %), мошенничеств (+20,1 %), преступлений, связанных с незаконными охотой (+25 %) и рубкой лесных насаждений (+3,9 %).
Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их число возросло на 7,2 % и составило 520.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии увеличилось число краж
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