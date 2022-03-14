В Бурятии бизнесмена оштрафовали за покупку незаконно заготовленной древесины

Её стоимость составила более полумиллиона рублей



Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконном заготовлении древесины.



В судебном заседании установлено, что индивидуальный предприниматель приобрёл заведомо незаконно заготовленную древесину, сосну и лиственницу, объёмом 93 кубических метра. Её он планировал продать. Стоимость древесины составила 536 тысяч рублей.



- Преступная деятельность пресечена в результате проверки, проведённой рабочей группой в составе представителей прокуратуры района, органа полиции и Бурприроднадзора. По материалам проверки, направленным прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственным органом возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд назначил виновному штраф в размере 550 тысяч рублей. Изъятую древесину обратили в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

