Её стоимость составила более полумиллиона рублей
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконном заготовлении древесины.
В судебном заседании установлено, что индивидуальный предприниматель приобрёл заведомо незаконно заготовленную древесину, сосну и лиственницу, объёмом 93 кубических метра. Её он планировал продать. Стоимость древесины составила 536 тысяч рублей.
- Преступная деятельность пресечена в результате проверки, проведённой рабочей группой в составе представителей прокуратуры района, органа полиции и Бурприроднадзора. По материалам проверки, направленным прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственным органом возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд назначил виновному штраф в размере 550 тысяч рублей. Изъятую древесину обратили в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за покупку незаконно заготовленной древесины
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