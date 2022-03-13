Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Госпитализировали за минувшие сутки 37 человек



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 марта зарегистрировано 131114 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (58367) приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявлено 336 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 313 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 13 марта в стационарах получают лечение 625 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 386. За предыдущие сутки госпитализировано 37 пациентов.



В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 59), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 910 коек: занято – 625, свободно – 285 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2931 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 103802 человека, в том числе за сутки 397 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 231.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2918 человек, в том числе за минувшие сутки три человека (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 3 чел.).





