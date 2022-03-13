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В Забайкалье бездомный украл садовую тележку и бензотриммер

В Забайкалье бездомный украл садовую тележку и бензотриммер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Украденное он продал за тысячу рублей

В полицию поступило заявление от завхоза медицинского учреждения в Могоче Забайкальского края о том, что ночью неизвестные проникли в неохраняемое подвальное помещение, откуда украли садовую тележку и бензотриммер на общую сумму 22500 рублей.

Позже установлено, что к краже причастен 40-летний гражданин, не имеющий постоянного места жительства. Украденное имущество от продал, выручив одну тысячу рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временного содержания. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее задержанный более 10 раз судим за кражи чужого имущества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража

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