В Забайкалье бездомный украл садовую тележку и бензотриммер

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденное он продал за тысячу рублей



В полицию поступило заявление от завхоза медицинского учреждения в Могоче Забайкальского края о том, что ночью неизвестные проникли в неохраняемое подвальное помещение, откуда украли садовую тележку и бензотриммер на общую сумму 22500 рублей.



Позже установлено, что к краже причастен 40-летний гражданин, не имеющий постоянного места жительства. Украденное имущество от продал, выручив одну тысячу рублей.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временного содержания. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее задержанный более 10 раз судим за кражи чужого имущества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

