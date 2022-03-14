Местами по Бурятии снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -5,-10, местами -12,-17



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по южной половине республики местами снег, по северной - преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью по югу республики -12,-17, по остальной -18,-23, по крайнему северу до -28,-33, днём -5,-10, местами -12,-17.



В Улан-Удэ возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -6,-8.





