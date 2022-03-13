В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей

Специалисты проконсультируют жителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления



Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. В этом году он пройдёт под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги».



В преддверии Всемирного дня прав потребителей управление Роспотребнадзора по Бурятии открывает «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей.



С 14 по 25 марта специалисты проконсультируют жителей о правах потребителей и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы.



Телефоны «горячей линии»:



- 8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по РБ.

- 8 (3012) 37-90-29 - консультационный центр по защите прав потребителей.



Также в ведомстве отмечают, что для получения необходимой информации потребители могут обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон «ЕКЦ»: 8 800 555-49-43.







