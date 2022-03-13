Специалисты проконсультируют жителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления
Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. В этом году он пройдёт под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги».
В преддверии Всемирного дня прав потребителей управление Роспотребнадзора по Бурятии открывает «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей.
С 14 по 25 марта специалисты проконсультируют жителей о правах потребителей и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы.
Телефоны «горячей линии»:
- 8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по РБ.
- 8 (3012) 37-90-29 - консультационный центр по защите прав потребителей.
Также в ведомстве отмечают, что для получения необходимой информации потребители могут обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон «ЕКЦ»: 8 800 555-49-43.
В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
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