 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей

В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты проконсультируют жителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления

Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. В этом году он пройдёт под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги».

В преддверии Всемирного дня прав потребителей управление Роспотребнадзора по Бурятии открывает «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей.

С 14 по 25 марта специалисты проконсультируют жителей о правах потребителей и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы.

Телефоны «горячей линии»:

- 8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по РБ.
- 8 (3012) 37-90-29 - консультационный центр по защите прав потребителей.

Также в ведомстве отмечают, что для получения необходимой информации потребители могут обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон «ЕКЦ»: 8 800 555-49-43.



горячая линия потребители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
Общество, 13.03.2022
Данил Новолодский посмертно награждён орденом Мужества
Забайкалка убила приятеля
Забайкалка убила приятеля
Общество, 13.03.2022
Убийство произошло в котельной
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
Общество, 13.03.2022
Мужчина получил травму во время ремонтных работ
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Общество, 13.03.2022
Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 13.03.2022
Госпитализировали за минувшие сутки 37 человек
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Общество, 13.03.2022
Преступление произошло в декабре 2021 года
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество, 13.03.2022
Авария произошла вечером
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Общество, 13.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
Общество, 13.03.2022
Возбуждены административные дела
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Общество, 12.03.2022
В столице Бурятии простились с погибшими на Донбассе военнослужащими 
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество, 12.03.2022
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^