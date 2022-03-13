Убийство произошло в котельной
30-летней жительнице посёлка Оловянная Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, в ночь на 4 марта 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения убила 60-летнего мужчину.
Преступление было совершено в помещении котельной одного из местных магазинов. В ходе совместного застолья между обвиняемой и мужчиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте от кровопотери.
После этого женщина скрылась с места происшествия. Тело убитого обнаружили на следующий день. Ещё через несколько часов следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали обвиняемую. На первом же допросе женщина призналась в совершённом преступлении.
- По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемой, которая, кстати, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Забайкалка убила приятеля
Общество, Фото:
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