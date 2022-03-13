Забайкалка убила приятеля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Убийство произошло в котельной



30-летней жительнице посёлка Оловянная Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве.



По данным следствия, в ночь на 4 марта 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения убила 60-летнего мужчину.



Преступление было совершено в помещении котельной одного из местных магазинов. В ходе совместного застолья между обвиняемой и мужчиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте от кровопотери.



После этого женщина скрылась с места происшествия. Тело убитого обнаружили на следующий день. Ещё через несколько часов следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали обвиняемую. На первом же допросе женщина призналась в совершённом преступлении.



- По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемой, которая, кстати, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.





