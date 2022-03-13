 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

11 марта

Популярное

Забайкалка убила приятеля

Забайкалка убила приятеля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Убийство произошло в котельной

30-летней жительнице посёлка Оловянная Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, в ночь на 4 марта 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения убила 60-летнего мужчину.

Преступление было совершено в помещении котельной одного из местных магазинов. В ходе совместного застолья между обвиняемой и мужчиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте от кровопотери.

После этого женщина скрылась с места происшествия. Тело убитого обнаружили на следующий день. Ещё через несколько часов следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали обвиняемую. На первом же допросе женщина призналась в совершённом преступлении.

- По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемой, которая, кстати, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
Общество, 13.03.2022
Мужчина получил травму во время ремонтных работ
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Общество, 13.03.2022
Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 13.03.2022
Госпитализировали за минувшие сутки 37 человек
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Общество, 13.03.2022
Преступление произошло в декабре 2021 года
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество, 13.03.2022
Авария произошла вечером
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Общество, 13.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
Общество, 13.03.2022
Возбуждены административные дела
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Общество, 12.03.2022
В столице Бурятии простились с погибшими на Донбассе военнослужащими 
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество, 12.03.2022
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Общество, 12.03.2022
Мальчик помог предотвратить преступление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^