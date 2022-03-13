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В Бурятии врачи спасли зрение пациенту

В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил травму во время ремонтных работ

26 февраля в глазной травмпункт Республиканской больницы обратился мужчина с проникающим склеральным ранением правого глаза. Как стало известно, пациент проводил ремонтные работы, и после удара молотком ему в глаз попал осколок металлической поверхности. При поступлении был взят анализ на COVID-19, который оказался положительным, и пациента перевели в ковидный госпиталь.

- Офтальмохирург Цыбиков Вячеслав Борисович, дежурный врач Мархаев Саян Евгеньевич и операционная сестра Цыденова Эржена Борисовна экстренно провели операцию – магнитное удаление внутриглазного инородного тела с ушиванием склеральной раны. Благодаря многолетнему опыту и мастерству хирургов операция прошла успешно, несмотря на то что ювелирная работа по спасению глаза выполнялась в СИЗах, - сообщают в медучреждении.

После выписки пациент был осмотрен в республиканской поликлинике, проведено УЗИ. Состояние мужчины удовлетворительное, острота зрения в норме, сетчатка прилежит на всём протяжении.


врачи больница

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