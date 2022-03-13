Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов
«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое бурятской столицы. Представляем вам вторую часть подборки фотографий за 2017 год.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: снос бараков и строительство многоэтажного жилого комплекса на улице Гагарина, Майдари хурал в дацане на Верхней Берёзовке, велогонка «Red Bull Trans-Siberian Extreme».
А также пробег «Москва-Пекин» ультрамарафонца Александра Капера. Детский крестный ход. Реконструкция Национальной библиотеки. Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города. Ярмарка на площади Революции. Цирк Демидовых в парке имени Орешкова. Шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов.
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Общество, Фото:
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