Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов



«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое бурятской столицы. Представляем вам вторую часть подборки фотографий за 2017 год.



На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: снос бараков и строительство многоэтажного жилого комплекса на улице Гагарина, Майдари хурал в дацане на Верхней Берёзовке, велогонка «Red Bull Trans-Siberian Extreme».



А также пробег «Москва-Пекин» ультрамарафонца Александра Капера. Детский крестный ход. Реконструкция Национальной библиотеки. Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города. Ярмарка на площади Революции. Цирк Демидовых в парке имени Орешкова. Шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов.

