 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

11 марта

Популярное

Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов

«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое бурятской столицы. Представляем вам вторую часть подборки фотографий за 2017 год.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: снос бараков и строительство многоэтажного жилого комплекса на улице Гагарина, Майдари хурал в дацане на Верхней Берёзовке, велогонка «Red Bull Trans-Siberian Extreme».

А также пробег «Москва-Пекин» ультрамарафонца Александра Капера. Детский крестный ход. Реконструкция Национальной библиотеки. Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города. Ярмарка на площади Революции. Цирк Демидовых в парке имени Орешкова. Шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов.
история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 13.03.2022
Госпитализировали за минувшие сутки 37 человек
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Общество, 13.03.2022
Преступление произошло в декабре 2021 года
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество, 13.03.2022
Авария произошла вечером
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Общество, 13.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
Общество, 13.03.2022
Возбуждены административные дела
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Общество, 12.03.2022
В столице Бурятии простились с погибшими на Донбассе военнослужащими 
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество, 12.03.2022
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Общество, 12.03.2022
Мальчик помог предотвратить преступление
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
Общество, 12.03.2022
Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
Общество, 12.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^