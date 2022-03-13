Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Преступление произошло в декабре 2021 года



Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в убийстве.



По данным следствия, обвиняемая проживала в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района вместе с матерью и ребёнком. 29 декабря 2021 года вечером она распивала дома спиртные напитки со старшим братом, который приехал к ним в гости из другого села. Однако спустя некоторое время между собутыльниками из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой мужчина нанёс сестре удары кулаками по голове. В ответ женщина схватила кухонный нож и с силой нанесла им множество ударов родственнику в шею, грудную клетку и по другим частям тела. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.



После этого обвиняемая сама позвонила в правоохранительные органы и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

