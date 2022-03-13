В Бурятии в ДТП погиб мужчина



12 марта около 19.30 в Прибайкальском районе 54-летний водитель автомобиля «Ниссан Караван», следуя по дороге «Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян» в 4 км. от села Кика столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «ГА3-66» с прицепом. Затем машина столкнулась «Тойотой Лит Ас Ноа».



В результате ДТП водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте ДТП, пассажир, 62-летний мужчина, госпитализирован с травмами.



В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

