Возбуждены административные дела
Проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей, продающих семенной материал в Улан-Удэ.
В итоге выявлены нарушения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.
- Всего в рамках проверок проконтролировано 150 партий 954 упаковок семян. Предпринимателями введены в оборот партии семян овощных культур в малогабаритной таре (упаковке), подтверждающих сортовые и посевные качества, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждены административные дела. Бизнесменам выданы предписания о снятии с реализации сортов сельскохозяйственных семян, не включённых в государственный реестр.
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла вечером
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Возбуждены административные дела
Приговор вступил в силу
Местами сильный ветер
В столице Бурятии простились с погибшими на Донбассе военнослужащими
Расследуется уголовное дело
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Мальчик помог предотвратить преступление
Блогер заявил, что «не уважает СМИ»
Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Победители получат специальные призы
В регион уже прибыло несколько семей
Об этом заявил Алексей Цыденов