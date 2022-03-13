В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян

Возбуждены административные дела



Проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей, продающих семенной материал в Улан-Удэ.



В итоге выявлены нарушения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.



- Всего в рамках проверок проконтролировано 150 партий 954 упаковок семян. Предпринимателями введены в оборот партии семян овощных культур в малогабаритной таре (упаковке), подтверждающих сортовые и посевные качества, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждены административные дела. Бизнесменам выданы предписания о снятии с реализации сортов сельскохозяйственных семян, не включённых в государственный реестр.



