Улан-удэнец получил условный срок за сбыт фальшивых купюр

Приговор вступил в силу
28 декабря 2021 года Советским районным судом Улан-Удэ было рассмотрено уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Советском районном суде.
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