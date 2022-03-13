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Улан-удэнец получил условный срок за сбыт фальшивых купюр

Улан-удэнец получил условный срок за сбыт фальшивых купюр
Общество,  Фото:pixabay.com
Приговор вступил в силу

28 декабря 2021 года Советским районным судом Улан-Удэ было рассмотрено уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Советском районном суде. 
приговор суд

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