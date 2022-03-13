Улан-удэнец получил условный срок за сбыт фальшивых купюр



28 декабря 2021 года Советским районным судом Улан-Удэ было рассмотрено уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.



Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Советском районном суде.

