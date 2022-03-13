 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии сохранится снежная погода

В Бурятии сохранится снежная погода
Общество,  Фото:pexels.com
Местами сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике облачно с прояснением, днём на большей части территории небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 16 м/с, позёмка.

Температура днём -1,-6, местами -9,-14.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-6.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно
Общество, 12.03.2022
В столице Бурятии простились с погибшими на Донбассе военнослужащими 
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество, 12.03.2022
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Общество, 12.03.2022
Мальчик помог предотвратить преступление
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
Общество, 12.03.2022
Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
Общество, 12.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
Общество, 12.03.2022
Победители получат специальные призы
В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб
В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб
Общество, 12.03.2022
Об этом заявил Алексей Цыденов 
Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии
Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии
Общество, 12.03.2022
В боевой подготовке принимает участие свыше 500 военнослужащих
Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Общество, 12.03.2022
Ежесуточная заболеваемость продолжает снижаться 
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Общество, 12.03.2022
Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Общество, 12.03.2022
На городских улицах работает снегоуборочная техника 
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
Общество, 12.03.2022
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^