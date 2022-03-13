В Бурятии сохранится снежная погода

Местами сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике облачно с прояснением, днём на большей части территории небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 16 м/с, позёмка.



Температура днём -1,-6, местами -9,-14.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-6.

