Местами сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике облачно с прояснением, днём на большей части территории небольшой снег, по южной половине до умеренного снегопада. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 16 м/с, позёмка.
Температура днём -1,-6, местами -9,-14.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, Фото:
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