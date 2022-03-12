У жителя Иркутской области изъяли полкилограмма «травки»

Расследуется уголовное дело



На 4504 километре ВСЖД перегон «Бирюсинск-Тайшет» транспортные полицейские задержали 27-летнего жителя Иркутской области. У него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.



- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 500 граммов. Злоумышленник пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях очистных сооружений города Бирюсинска, для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



