Расследуется уголовное дело
На 4504 километре ВСЖД перегон «Бирюсинск-Тайшет» транспортные полицейские задержали 27-летнего жителя Иркутской области. У него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.
- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 500 граммов. Злоумышленник пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях очистных сооружений города Бирюсинска, для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
У жителя Иркутской области изъяли полкилограмма «травки»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расследуется уголовное дело
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Мальчик помог предотвратить преступление
Блогер заявил, что «не уважает СМИ»
Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Победители получат специальные призы
В регион уже прибыло несколько семей
Об этом заявил Алексей Цыденов
В боевой подготовке принимает участие свыше 500 военнослужащих
Ежесуточная заболеваемость продолжает снижаться
Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов
На городских улицах работает снегоуборочная техника
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы