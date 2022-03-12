 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

У жителя Иркутской области изъяли полкилограмма «травки»

У жителя Иркутской области изъяли полкилограмма «травки»
Общество,  Фото:pexels.com
Расследуется уголовное дело

На 4504 километре ВСЖД перегон «Бирюсинск-Тайшет» транспортные полицейские задержали 27-летнего жителя Иркутской области. У него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 500 граммов. Злоумышленник пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях очистных сооружений города Бирюсинска, для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество, 12.03.2022
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Общество, 12.03.2022
Мальчик помог предотвратить преступление
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки
Общество, 12.03.2022
Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
Общество, 12.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
Общество, 12.03.2022
Победители получат специальные призы
В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб
В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб
Общество, 12.03.2022
Об этом заявил Алексей Цыденов 
Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии
Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии
Общество, 12.03.2022
В боевой подготовке принимает участие свыше 500 военнослужащих
Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Коронавирус в Бурятии за сутки унёс жизни ещё шести человек
Общество, 12.03.2022
Ежесуточная заболеваемость продолжает снижаться 
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Общество, 12.03.2022
Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега
Общество, 12.03.2022
На городских улицах работает снегоуборочная техника 
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
Общество, 12.03.2022
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Общество, 12.03.2022
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^