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Автоблогер Давидыч не захотел отвечать на вопросы бурятских журналистов

Автоблогер Давидыч не захотел отвечать на вопросы бурятских журналистов
Общество,  Фото:tvcom_news
Блогер заявил, что «не уважает СМИ»

Как сообщал «Байкал-Daily», популярный блогер Эрик Давидович (Давидыч) приехал в Бурятию. Здесь он планирует снять документальный фильм про фестиваль скорости «Байкальская миля» (6+). Мероприятие проходит в селе Максимиха Баргузинского района.

Здесь к блогеру обратились местные журналисты, которые хотели задать ему пару вопросов про мероприятие. Однако Давидыч не пожелал этого делать и признался, что не жалует СМИ. Видео несостоявшегося интервью опубликовали на своей странице в Instagram журналисты телекомпании «Тивиком».

- Я не хочу. Я просто не уважаю телеканалы, не уважаю СМИ, поймите. Не хочу на вас тратить время. Я приехал сюда не на вас тратить время, а на людей и фильм, который снимаю. Вот сниму – там и будут все мои мысли, – сказал блогер.

Также ему успели задать вопрос про приседания. В 2019 году он в прямом эфире выполнил 1200 приседаний за одну тренировку. Но на вопрос журналиста он ответил довольно грубо.

- Девушка, сказать тебе в грубой форме, кто ты есть? – сказал Давидыч, и удалился.

Как сообщал «Байкал-Daily», приехав в Бурятию блогер столкнулся с проблемой – он не мог найти «нормальную» машину. В итоге ему пришлось довольствоваться «КИА Рио». Кроме того, улан-удэнские пейзажи он счёл унылыми.

- Прилетел в Улан-Удэ, смотрю на местные пейзажи и понимаю, как скоро мы будем жить… Да… - сказал тогда блогер.

Байкал Фестиваль скорости блогеры

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