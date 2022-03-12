Дороги Улан-Удэ расчищают от мартовского снега



-в Железнодорожном районе — пр. 50-лет Октября, развязка ул. Революции 1905 года, ул. Лимонова, ул. Ботаническая, пр. Автомобилистов, ул. Н. Петрова, ул. Комсомольская, ул. Гагарина;



- в Советском районе — ул. Борсоева, Селенгинский мост, ул. Иволгинская, ул. Кабанская, ул. Балтахинова, ул. Ербанова, ул. Набережная, ул. Куйбышева, ул. Кирова;



- в микрорайоне Загорск — от «Стрелки» до «Обелиска».



Работы будут продолжены днём.







- Отметим, с началом снегопада в первую очередь посыпаются наиболее опасные для движения транспорта участки: крутые спуски и подъёмы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрёстках улиц и остановках общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Информацию о необходимости уборки городских улиц просим сообщать по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.



Коммунальные службы в Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия мартовского снегопада.С восьми часов вечера на городских дорогах работали шесть трактор-щёток и один грейдер, очищая проезжие части и срезая снежные накаты. В четыре утра к работе приступили 10 единиц пескоразбрасывающих машин, устраняя скользкие участки.Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра. Сейчас на улицах задействовано 114 человек.В ночь с 11 на 12 марта работы велись в трёх районах города:- в Октябрьском районе — пр. Строителей, Богатырский мост, ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Ключевская, ул. Терешковой;