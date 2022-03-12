 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций

Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Общество,  Фото:предоставлено Единой Россией
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы

Правительство РФ и партия «Единая Россия» вводят новые меры социально-экономической поддержки граждан, бизнеса и отраслей экономики. Отмечается, что новые меры предусматривают налоговые льготы и административные послабления.

Во-первых, был запущен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных главой государства. Денежные средства можно будет получить по принципу одного окна. Эта мера поддержки охватит 5 миллионов детей, будет назначаться семьям по принципу нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В первом чтении получил одобрение Госдумы проект закона, предусматривающий дополнительные гарантии оказания медицинской помощи в условиях санкционного давления. Уже одобрен закон, позволяющий кабмину изменять формулу расчёта пени на фоне роста ставки ЦБ за неоплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учёта.

Запланировано расширение налоговых льгот, в частности освобождение от НДФЛ доходов от банковских вкладов и прибыли от экономии на процентах по кредитам и ценных бумаг. Субъекты страны получат возможность направлять сохранённые благодаря реструктуризации бюджетных кредитов средства на местные проекты, отметил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Только в этом году эта почти 300 млрд рублей, добавил он.

В транспортной сфере будет предусмотрена бесперебойная работа всех видов транспорта и поддержка всей отрасли. Приоритетное внимание будет уделено воздушному транспорту.

Господдержку получит и строительная отрасль, где трудоустроено свыше 10 млн человек. Для сохранения темпов строительства запланирован упрощённый порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Запланировано внедрить льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов.

Предприниматели, задействованные в сфере туризма, получат льготу, касающуюся установления на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг отелей, а также услуг по сдаче в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры.

Отдельным направлением, которое обеспечили власти РФ совместно с ЕР, стала поддержка промышленности и привлечение инвестиций для форсированного импортозамещения, сообщает сайт ER.RU.

«Планируем ввести мораторий на какие-либо проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Сейчас такие планы будут реализовываться и федеральными органами. Поэтому спокойно работаем, у нас в части бизнеса, работы банковской системы внутри страны ничего не поменялось. Все банки работают, платежи идут, и в этом плане ресурсы и запасы у государства как были, так и есть», - рассказал секретарь регионального отделения партии, глава Бурятии Алексей Цыденов.


Единая Россия глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
Общество, 12.03.2022
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций
Общество, 12.03.2022
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы
Глава Бурятии опубликовал последний пост в Instagram
Глава Бурятии опубликовал последний пост в Instagram
Общество, 12.03.2022
«Цинизм и двуличие безграничные», - высказался руководитель региона 
В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
Общество, 12.03.2022
На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
Общество, 12.03.2022
В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»
В Бурятии температура опускалась до -33
В Бурятии температура опускалась до -33
Общество, 12.03.2022
В республике местами снегопады 
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
Общество, 11.03.2022
После соревнований будет проведён чемпионат республики
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.03.2022
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
Общество, 11.03.2022
Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
Общество, 11.03.2022
Нина Жигжитова – участница трудового фронта
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, 11.03.2022
Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые
Улан-Удэ примет этап кубка России по пулевой стрельбе
Улан-Удэ примет этап кубка России по пулевой стрельбе
Общество, 11.03.2022
Участниками соревнований станут спортсмены ДФО и СФО
В Улан-Удэ вручили почётные звания 2 курумканцам
В Улан-Удэ вручили почётные звания 2 курумканцам
Общество, 11.03.2022
Знаки отличия получили Светлана Банаева и Мария Гармаева
В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по тхэквондо
В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по тхэквондо
Общество, 11.03.2022
Также состоятся первенство округа и спортивный детский фестиваль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^