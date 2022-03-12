Правительство и ЕР поддержали граждан и бизнес в условиях санкций

Общество, Фото: предоставлено Единой Россией

Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы



Правительство РФ и партия «Единая Россия» вводят новые меры социально-экономической поддержки граждан, бизнеса и отраслей экономики. Отмечается, что новые меры предусматривают налоговые льготы и административные послабления.



Во-первых, был запущен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных главой государства. Денежные средства можно будет получить по принципу одного окна. Эта мера поддержки охватит 5 миллионов детей, будет назначаться семьям по принципу нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



В первом чтении получил одобрение Госдумы проект закона, предусматривающий дополнительные гарантии оказания медицинской помощи в условиях санкционного давления. Уже одобрен закон, позволяющий кабмину изменять формулу расчёта пени на фоне роста ставки ЦБ за неоплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учёта.



Запланировано расширение налоговых льгот, в частности освобождение от НДФЛ доходов от банковских вкладов и прибыли от экономии на процентах по кредитам и ценных бумаг. Субъекты страны получат возможность направлять сохранённые благодаря реструктуризации бюджетных кредитов средства на местные проекты, отметил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Только в этом году эта почти 300 млрд рублей, добавил он.



В транспортной сфере будет предусмотрена бесперебойная работа всех видов транспорта и поддержка всей отрасли. Приоритетное внимание будет уделено воздушному транспорту.



Господдержку получит и строительная отрасль, где трудоустроено свыше 10 млн человек. Для сохранения темпов строительства запланирован упрощённый порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Запланировано внедрить льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов.



Предприниматели, задействованные в сфере туризма, получат льготу, касающуюся установления на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг отелей, а также услуг по сдаче в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры.



Отдельным направлением, которое обеспечили власти РФ совместно с ЕР, стала поддержка промышленности и привлечение инвестиций для форсированного импортозамещения, сообщает сайт ER.RU.



«Планируем ввести мораторий на какие-либо проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Сейчас такие планы будут реализовываться и федеральными органами. Поэтому спокойно работаем, у нас в части бизнеса, работы банковской системы внутри страны ничего не поменялось. Все банки работают, платежи идут, и в этом плане ресурсы и запасы у государства как были, так и есть», - рассказал секретарь регионального отделения партии, глава Бурятии Алексей Цыденов.





