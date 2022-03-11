Жители Бурятии могут ознакомиться с историей появления монгольского костюма

Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» повествует о монгольских обычаях, одежде и украшениях



Компания «Монгольские костюмы» и студия «Семуун» в конце 2019 года презентовали документальный фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» (Из сокровенного сказания монгольских костюмов)



Документальный фильм стал итогом 20-летней совместной научной работы историков, археологов, ученых, дизайнеров из разных стран мира.



В течение 20 лет они исследовали более 40 древних захоронений в 16 зарубежных странах, глубоко и до мельчайших подробностей изучили культуру и традиции племен, населявших современную Монголию в XIII-XIV веках, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



В основу фильма также легли исторические материалы - задокументированные воспоминания и записи китайских послов с описаниями местных обычаев, одежды, утвари и украшений.



Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» на английском языке, продолжительностью более 1,5 часа доступен для просмотра на видеохостинге YouTube.



Возрастное ограничение 6+

