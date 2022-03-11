Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» повествует о монгольских обычаях, одежде и украшениях
Компания «Монгольские костюмы» и студия «Семуун» в конце 2019 года презентовали документальный фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» (Из сокровенного сказания монгольских костюмов)
Документальный фильм стал итогом 20-летней совместной научной работы историков, археологов, ученых, дизайнеров из разных стран мира.
В течение 20 лет они исследовали более 40 древних захоронений в 16 зарубежных странах, глубоко и до мельчайших подробностей изучили культуру и традиции племен, населявших современную Монголию в XIII-XIV веках, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В основу фильма также легли исторические материалы - задокументированные воспоминания и записи китайских послов с описаниями местных обычаев, одежды, утвари и украшений.
Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» на английском языке, продолжительностью более 1,5 часа доступен для просмотра на видеохостинге YouTube.
Возрастное ограничение 6+
Жители Бурятии могут ознакомиться с историей появления монгольского костюма
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