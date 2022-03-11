В Улан-Удэ запустили горячую линию по скользким тротуарам

Операторы будут выяснять, кто отвечает за уборку и примут меры



В Улан-Удэ открыты «горячие линии по скользким тротуарам» для обращений горожан. Теперь местные жители могут позвонить и сообщить о гололёде.



- За уборку дворовой территории отвечают управляющие компании или ТСЖ, за общественные места – городские службы, за прилегающие территории зданий – собственники этих знаний. Такие нормы установлена правилами благоустройства Улан-Удэ, - сообщили в комитете городского хозяйства



С жалобами на уборку улиц и тротуаров можно обратиться в будние дни с 8.30 до 17.30 часов по телефонам:



– 44-89-33- Железнодорожный район;

– 21-35-05 - Советский район;

– 8 (924) 456-04-99 - Октябрьский район.



Операторы выяснят, кто отвечает за уборку и примут меры по устранению проблемы.



В нерабочее время и выходные дни сообщить о скользких участках можно в Единую-дежурно диспетчерскую службу по номерам: 21‒36‒65, 21‒29‒72.





