В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада

На улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин
На улицах Улан-Удэ продолжается снегопад. Сотрудники комбината по благоустройству оперативно направили технику для расчистки и подсыпки городских дорог, заявили в пресс-службе мэрии.
Сейчас на улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин. В первую очередь силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.
С 20:00 приступят к очистке проезжих частей трактор-щетки и грейдеры. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. Ночью будут работать грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы, а также пескоразбрасыватели.
Информацию о необходимости подсыпки городских улиц жители могут сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.
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Общество, Фото:
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