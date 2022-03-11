В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада

На улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин



На улицах Улан-Удэ продолжается снегопад. Сотрудники комбината по благоустройству оперативно направили технику для расчистки и подсыпки городских дорог, заявили в пресс-службе мэрии.



Сейчас на улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин. В первую очередь силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.



С 20:00 приступят к очистке проезжих частей трактор-щетки и грейдеры. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. Ночью будут работать грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы, а также пескоразбрасыватели.



Информацию о необходимости подсыпки городских улиц жители могут сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.



