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В Бурятии лесники заготавливают семена сосны

В Бурятии лесники заготавливают семена сосны
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Каждая шишка прошла жёсткий контроль

С наступлением весны на шишкосушилке в Улан-Удэ закипела работа. Каждый день лесники из разных районов республики привозят тонны сосновой шишки, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Всю зиму мы собирали шишки сосны, чтобы сейчас получить из них главную ценность – семена. Каждая собиралась вручную и проходила жесткий контроль. Качественная шишка крупная, закрытая и не повреждённая. Именно из таких шишечек мы получаем отборные семена и выращиваем крепкие сеянцы, - рассказал заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

Сначала шишку взвешивают, очищают от хвоинок и коры, а затем распределяют по бункерам. Смешивать разные партии нельзя - качество сосновых шишек в разных районах отличается из-за климата и почвы.

Далее наступает процесс переработки. Из бункера шишка на транспортере отправляется в шишкосушилку, где раскрывается при 60-градусной температуре. Следующий этап – сушильная камера и отбивочный барабан - тут семена отделяются от шишек. После полученные семена загружаются в машину для очистки.

Отделение семян от крылышек – последний и самый важный процесс. Им занимается ветеран лесного хозяйства Александр Павлов.

- Каждый год через мои руки проходят сотни килограммов семян. С помощью машинки я очищаю семечки от крылышек. Хоть я давно на заслуженном отдыхе, но не могу оставить лесное хозяйство. Пока есть силы, хочу помогать коллегам, а самое главное вносить свой вклад в восстановление лесов республики, - рассказал Александр Апрелович.

В прошлом году специалисты заготовили 700 кг семян сосны, в этом году планируется заготовить почти полтонны семян. Часть семян оставят на складе, чтобы даже в случае неурожайных лет продолжать восстановление лесного достояния республики. Часть высеют в лесных питомниках, а подросшие сеянцы высадят на погибших от лесных пожаров территориях.
лесники

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