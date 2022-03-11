Каждая шишка прошла жёсткий контроль
С наступлением весны на шишкосушилке в Улан-Удэ закипела работа. Каждый день лесники из разных районов республики привозят тонны сосновой шишки, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Всю зиму мы собирали шишки сосны, чтобы сейчас получить из них главную ценность – семена. Каждая собиралась вручную и проходила жесткий контроль. Качественная шишка крупная, закрытая и не повреждённая. Именно из таких шишечек мы получаем отборные семена и выращиваем крепкие сеянцы, - рассказал заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.
Сначала шишку взвешивают, очищают от хвоинок и коры, а затем распределяют по бункерам. Смешивать разные партии нельзя - качество сосновых шишек в разных районах отличается из-за климата и почвы.
Далее наступает процесс переработки. Из бункера шишка на транспортере отправляется в шишкосушилку, где раскрывается при 60-градусной температуре. Следующий этап – сушильная камера и отбивочный барабан - тут семена отделяются от шишек. После полученные семена загружаются в машину для очистки.
Отделение семян от крылышек – последний и самый важный процесс. Им занимается ветеран лесного хозяйства Александр Павлов.
- Каждый год через мои руки проходят сотни килограммов семян. С помощью машинки я очищаю семечки от крылышек. Хоть я давно на заслуженном отдыхе, но не могу оставить лесное хозяйство. Пока есть силы, хочу помогать коллегам, а самое главное вносить свой вклад в восстановление лесов республики, - рассказал Александр Апрелович.
В прошлом году специалисты заготовили 700 кг семян сосны, в этом году планируется заготовить почти полтонны семян. Часть семян оставят на складе, чтобы даже в случае неурожайных лет продолжать восстановление лесного достояния республики. Часть высеют в лесных питомниках, а подросшие сеянцы высадят на погибших от лесных пожаров территориях.
В Бурятии лесники заготавливают семена сосны
Общество, Фото:
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