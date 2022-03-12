В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров



Прошло совещание глав дальневосточных регионов и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.



Обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров и механизмы формирования цен. Было отмечено, что в ряде регионов фиксируется рост цен грузоперевозок. Юрий Трутнев поручил ФАС России, Минтрансу России, Минвостокразвития России проанализировать обоснованность роста стоимости перевозки грузов и механизма ценообразования. Также вице-премьер обратился к заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину с просьбой осуществления соответствующего надзора за грузоперевозками.



Также рассматривались вопросы транспортировки грузов по Северному морскому пути. Губернаторами поднимались вопросы планирования и контроля поставок по обеспечению жизненно важными товарами населения северных территорий. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России представить предложения по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым в целях осуществления «Северного завоза».



Отдельное внимание было уделено оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям. В частности, Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России, Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить предложения по увеличению государственного заказа на поставки продовольствия, в том числе рыбной продукции и зерна, для государственных нужд (школ, детских садов, больниц и т.д.).



В повестку совещания вошли вопросы работы банков в части финансирования инвестиционных проектов. Центральному банку России было рекомендовано принять меры по недопущению повышения кредитными организациями ставок по ранее заключённым кредитным договорам.



Напомним, что правительством РФ совместно с дальневосточными регионами осуществляется постоянный мониторинг потребительского рынка Дальнего Востока. В каждом регионе ДФО создан соответствующий штаб во главе с губернатором, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



