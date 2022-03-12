 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО

В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров

Прошло совещание глав дальневосточных регионов и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров и механизмы формирования цен. Было отмечено, что в ряде регионов фиксируется рост цен грузоперевозок. Юрий Трутнев поручил ФАС России, Минтрансу России, Минвостокразвития России проанализировать обоснованность роста стоимости перевозки грузов и механизма ценообразования. Также вице-премьер обратился к заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину с просьбой осуществления соответствующего надзора за грузоперевозками.

Также рассматривались вопросы транспортировки грузов по Северному морскому пути. Губернаторами поднимались вопросы планирования и контроля поставок по обеспечению жизненно важными товарами населения северных территорий. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России представить предложения по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым в целях осуществления «Северного завоза».

Отдельное внимание было уделено оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям. В частности, Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России, Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить предложения по увеличению государственного заказа на поставки продовольствия, в том числе рыбной продукции и зерна, для государственных нужд (школ, детских садов, больниц и т.д.).

В повестку совещания вошли вопросы работы банков в части финансирования инвестиционных проектов. Центральному банку России было рекомендовано принять меры по недопущению повышения кредитными организациями ставок по ранее заключённым кредитным договорам.

Напомним, что правительством РФ совместно с дальневосточными регионами осуществляется постоянный мониторинг потребительского рынка Дальнего Востока. В каждом регионе ДФО создан соответствующий штаб во главе с губернатором, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

правительство России ДФО экономика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
В правительстве РФ рассмотрели меры поддержки регионов ДФО
Общество, 12.03.2022
На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
Общество, 12.03.2022
В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»
В Бурятии температура опускалась до -33
В Бурятии температура опускалась до -33
Общество, 12.03.2022
В республике местами снегопады 
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
Общество, 11.03.2022
После соревнований будет проведён чемпионат республики
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.03.2022
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»
Общество, 11.03.2022
Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием
Общество, 11.03.2022
Нина Жигжитова – участница трудового фронта
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, 11.03.2022
Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые
Улан-Удэ примет этап кубка России по пулевой стрельбе
Улан-Удэ примет этап кубка России по пулевой стрельбе
Общество, 11.03.2022
Участниками соревнований станут спортсмены ДФО и СФО
В Улан-Удэ вручили почётные звания 2 курумканцам
В Улан-Удэ вручили почётные звания 2 курумканцам
Общество, 11.03.2022
Знаки отличия получили Светлана Банаева и Мария Гармаева
В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по тхэквондо
В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по тхэквондо
Общество, 11.03.2022
Также состоятся первенство округа и спортивный детский фестиваль
В Улан-Удэ с 14 по 19 марта пройдут плановые отключения электроэнергии
В Улан-Удэ с 14 по 19 марта пройдут плановые отключения электроэнергии
Общество, 11.03.2022
Опубликован список адресов, где будет отключен свет
Жители Бурятии могут ознакомиться с историей появления монгольского костюма
Жители Бурятии могут ознакомиться с историей появления монгольского костюма
Общество, 11.03.2022
Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» повествует о монгольских обычаях, одежде и украшениях
В Улан-Удэ запустили горячую линию по скользким тротуарам
В Улан-Удэ запустили горячую линию по скользким тротуарам
Общество, 11.03.2022
Операторы будут выяснять, кто отвечает за уборку и примут меры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^