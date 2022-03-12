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Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу

Имя первоклассника из Забайкалья внесено в почётную книгу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчик помог предотвратить преступление

Школьник из посёлка Ясногорск Оловянинского района Забайкальского края стал лауреатом всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Его имя внесено в почётную книгу 2022 года за помощь полиции в предотвращении тяжкого преступления и в аресте взрослого злоумышленника.

- 22 июня 2021 года Матвей вместе с другими ребятами гулял во дворе своего дома. Мальчишки были заняты подвижными играми, и всё их внимание, казалось бы, было сосредоточено друг на друге. Они беззаботно носились по двору, и никто, кроме маленького Матвея, не заметил, как неизвестный подозрительный мужчина уводит с собой одного из мальчиков, – говорится в книге.

Семилетний Матвей принял смелое решение помочь ребёнку и сообщил маме похищенного мальчика о случившимся. После чего за дело взялись сотрудники полиции, которым удалось задержать злоумышленника.

- За проявленную бдительность и смелость в принятии решения руководство районного отдела полиции в торжественной обстановке вручило Матвею Б. благодарственное письмо и ценный подарок – велосипед, – добавили авторы книги.

Проект «Горячее сердце» создан для чествования детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации, сообщает пресс-служба молодёжного центра «Искра» Забайкальского края.
Забайкальский край почётная книга дети

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