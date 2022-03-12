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Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии

Забайкальские зенитчики выполнят боевые стрельбы в Бурятии
Общество,  Фото:из архива
В боевой подготовке принимает участие свыше 500 военнослужащих

Личный состав соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершил подготовку к учению в рамках полевого выхода на полигоне «Телемба» в Бурятии. Там же состоялась церемония заступления подразделений на боевое дежурство.

Главным этапом плановых мероприятий боевой подготовки станет тактическое учение с боевыми стрельбами из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300». Поражение воздушных целей будет осуществляться по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.

- С начала года специалисты ПВО проводили слаживание действий расчётов ЗРК с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки. Еженедельно на тренировках личный состав с применением технических средств ЗРК отрабатывал практические навыки по обнаружению, захвату и сопровождению условных воздушных целей, их поражению электронными пусками ракет. Также военнослужащие совершенствовали навыки по занятию и маскировке позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в «боевое», - сообщает пресс-служба ВВО.

В мероприятиях боевой подготовки принимает участие свыше полутысячи военнослужащих соединения ПВО, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.
ВВО военные учения Бурятия Забайкальский край военнослужащие

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