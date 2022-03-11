 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Бурятский певец ищет хозяина для найденного спаниеля

Бурятский певец ищет хозяина для найденного спаниеля
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Ли
Чингис Ли возмущён безответственностью некоторых владельцев животных

Бурятский певец Чингис Ли призывает владельцев животных нести ответственность за своих питомцев. На днях к артисту обратилась жительница микрорайона Восточный, которая на улице Камова нашла английского кокер-спаниеля.

Местные жители знают, что у певца живут спаниели, поэтому девушка предположила, что это его собака. Но артист своих питомцев не терял. Тогда девушка, нашедшая собаку, попросила Чингиса взять животное на передержку – у неё дома той-терьер, и собаки конфликтовали между собой.

Через соцсети певец начал искать владельца найдёныша. И хозяйка откликнулась и даже пообещала забрать животное. Выяснилось, что собаку зовут Ярчи, ему около полугода.

Но почему-то женщина не спешила забирать животное. Обеспокоенный артист созвонился с ней, и она огорошила тем, что собачку забирать не будет.

Женщина сослалась на отсутствие времени и нежелание заниматься с собакой. Кроме того, она добавила, что когда-то сама нашла этого пса.

- Меня раздражают такие люди, которые берут собак, а потом через какое-то время их выбрасывают. Перед тем, как брать спаниеля, нужно всё взвесить. Это такая порода, которой нужно уделять очень много времени, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли. – Я не понимаю тех людей, которые дарят собак детям. Но дети, естественно, гулять с ними не будут, и вся ответственность ложится на взрослых, а им тоже некогда гулять. Вот такие случаи и получаются – выбрасывают, как ненужную игрушку.

Артист очень любит спаниелей. Они не исчезают из его жизни с 1995 года. Теперь он ищет уже нового хозяина для Ярчи. У себя оставить не может – у него два русских спаниеля Лайла и её сын Арчи.


Чингис уверил, что уже есть желающие забрать собаку, но он намерен отдать животное только в добрые руки. Певец подчёркивает, что собака только для квартирного содержания.

Связаться с Чингисом Ли можно через его страницы в соцсетях. 

собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ создадут межведомственную группу по работе с ДНТ и СНТ
В Улан-Удэ создадут межведомственную группу по работе с ДНТ и СНТ
Общество, 11.03.2022
Первым шагом к решению проблем станет передача сетей электроснабжения
Бурятский певец ищет хозяина для найденного спаниеля
Бурятский певец ищет хозяина для найденного спаниеля
Общество, 11.03.2022
Чингис Ли возмущён безответственностью некоторых владельцев животных
Реконструкция главной библиотеки Бурятии завершена
Реконструкция главной библиотеки Бурятии завершена
Общество, 11.03.2022
У зампреда правительства Бурятии оказалось минимум замечаний к объекту
В Улан-Удэ кинолог рассказал школьникам как воспитывать собак
В Улан-Удэ кинолог рассказал школьникам как воспитывать собак
Общество, 11.03.2022
Дети узнали о правилах содержания домашних питомцев
В Улан-Удэ рассказали о главном инженере «Горсвета»
В Улан-Удэ рассказали о главном инженере «Горсвета»
Общество, 11.03.2022
Руководитель начинал с должности мастера
На севере Бурятии дошколятам рассказали о лесных профессиях
На севере Бурятии дошколятам рассказали о лесных профессиях
Общество, 11.03.2022
Ребята увидели технику для лесного хозяйства
«Байкальская рыбалка 2022» пройдёт в Бурятии 25-26 марта
«Байкальская рыбалка 2022» пройдёт в Бурятии 25-26 марта
Общество, 11.03.2022
Фестиваль проведут в ОЭЗ «Байкальская гавань» села Турка
В Улан-Удэ более тысячи военных выйдут на парад 9 мая
В Улан-Удэ более тысячи военных выйдут на парад 9 мая
Общество, 11.03.2022
Перед парадом военные проведут дезинфекцию транспортных средств
Глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами СНТ и ДНТ
Глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами СНТ и ДНТ
Общество, 11.03.2022
Алексей Цыденов выделил приоритетные вопросы для решения
У соцработников в Бурятии массовое профессиональное выгорание
У соцработников в Бурятии массовое профессиональное выгорание
Общество, 11.03.2022
У десятков сотрудников синдром эмоционального выгорания уже в фазе «истощение»
В Улан-Удэ прооперировали мальчика с атрофированной почкой
В Улан-Удэ прооперировали мальчика с атрофированной почкой
Общество, 11.03.2022
Родители много лет принимали болезнь почки за простуду
COVID-19 в Бурятии продолжает отступать
COVID-19 в Бурятии продолжает отступать
Общество, 11.03.2022
За сутки госпитализировали менее 60 больных ковидом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^