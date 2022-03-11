Бурятский певец ищет хозяина для найденного спаниеля









Связаться с Чингисом Ли можно через его страницы в соцсетях.





Бурятский певец Чингис Ли призывает владельцев животных нести ответственность за своих питомцев. На днях к артисту обратилась жительница микрорайона Восточный, которая на улице Камова нашла английского кокер-спаниеля.Местные жители знают, что у певца живут спаниели, поэтому девушка предположила, что это его собака. Но артист своих питомцев не терял. Тогда девушка, нашедшая собаку, попросила Чингиса взять животное на передержку – у неё дома той-терьер, и собаки конфликтовали между собой.Через соцсети певец начал искать владельца найдёныша. И хозяйка откликнулась и даже пообещала забрать животное. Выяснилось, что собаку зовут Ярчи, ему около полугода.Но почему-то женщина не спешила забирать животное. Обеспокоенный артист созвонился с ней, и она огорошила тем, что собачку забирать не будет.Женщина сослалась на отсутствие времени и нежелание заниматься с собакой. Кроме того, она добавила, что когда-то сама нашла этого пса.- Меня раздражают такие люди, которые берут собак, а потом через какое-то время их выбрасывают. Перед тем, как брать спаниеля, нужно всё взвесить. Это такая порода, которой нужно уделять очень много времени, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли. – Я не понимаю тех людей, которые дарят собак детям. Но дети, естественно, гулять с ними не будут, и вся ответственность ложится на взрослых, а им тоже некогда гулять. Вот такие случаи и получаются – выбрасывают, как ненужную игрушку.Артист очень любит спаниелей. Они не исчезают из его жизни с 1995 года. Теперь он ищет уже нового хозяина для Ярчи. У себя оставить не может – у него два русских спаниеля Лайла и её сын Арчи.Чингис уверил, что уже есть желающие забрать собаку, но он намерен отдать животное только в добрые руки. Певец подчёркивает, что собака только для квартирного содержания.