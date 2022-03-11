В Улан-Удэ создадут межведомственную группу по работе с ДНТ и СНТ

Первым шагом к решению проблем станет передача сетей электроснабжения
Работы по поручению главы Бурятии о разработке конкретных решений проблем СНТ и ДНТ, прилегающих к столице республики, будет вести межведомственная рабочая группа.
По закону ДНТ и СНТ большей частью не относятся к муниципалитету, поэтому город не имеет возможности решать различные вопросы, с которыми сталкиваются жители: это ремонт дорог, сети электроснабжения и многое другое. Тем не менее город оказывает содействие в решении различных проблем.
– Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ресурсоснабжающей организации ПАО «Россети Сибирь». Это позволит нам ремонтировать и модернизировать сети, чтобы было стабильное электроснабжение. Тем более мы сейчас готовимся к вхождению в мероприятия программы «Чистый воздух». И в рамках программы в любом случае будем решать вопросы по электросетевому хозяйству, – подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Часть ДНТ и СНТ, организованные ещё в 70-80 годы, будут ветшать и приходить в упадок. Особенно те, что создавались, как дачи с узкими улицами и на четырёх сотках. Там стоит проблема противопожарной безопасности из-за скученности построек и домов, недоступности отдельных построек.
– Мы понимаем, что людей надо будет переселять. Это территория города Улан-Удэ, это наши жители. Если возможно, то даже переводить из ДНТ, СНТ в ИЖС официально. Часть таких работ уже ведётся. Сейчас идёт работа по паспортизации ДНТ, СНТ. В том числе будем вырабатывать финансовые механизмы. Будет создана межведомственная группа поскольку это вопрос включает в себя большой спектр работы: транспортные вопросы, вопрос социального обеспечения, электроснабжения и водоснабжения, – отметил Игорь Шутенков.
Одновременно с этим острой остаётся проблема уличного освещения в ДНТ и СНТ. Сейчас она решается за счёт средств, выделяемых на выполнение наказов депутатам Улан-Удэнского горсовета и за счёт средств местного бюджета. Также в рамках выполнения наказов депутатам ежегодно идут работы по строительству водоводов. Новые сети прокладывают и за счёт средств федерального проекта «Чистая вода».
Всего на территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 103 ДНТ и СНТ. У границ города Улан-Удэ располагаются 52 ДНТ и СНТ, относящиеся к территории Иволгинского и Заиграевского районов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ создадут межведомственную группу по работе с ДНТ и СНТ
Общество, Фото:
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