В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»
12 марта в Улан-Удэ пройдёт финальный матч закрытия отборочного этапа всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд ночной хоккейной лиги Бурятии. На льду ледовой арены «IceМетр» скрестят клюшки лидеры дивизиона «Любитель 40+» – команды «Дорожник» и «Союз».
После матча в 17:00 состоится церемония награждения победителей и призёров соревнований. Победитель отборочного этапа отправится в Сочи для участия в финальной части фестиваля по хоккею ночной хоккейной лиги.
Специальным гостем станет Вячеслав Буцаев – олимпийский чемпион по хоккею 1992 года, чемпион мира 1993 года. После церемонии закрытия он проведёт мастер-класс для спортсменов.
Также состоятся выступления артиста театра «Байкал» Зандана Шойдокова и воспитанников федерации фигурного катания РБ. Кроме этого, все желающие смогут принять участие в массовом катании, сообщает пресс-служба ледовой арены.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 12.03.2022
В республике местами снегопады
После соревнований будет проведён чемпионат республики
Вход на мероприятие свободный
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов
Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор
Нина Жигжитова – участница трудового фронта
Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые
Участниками соревнований станут спортсмены ДФО и СФО
Знаки отличия получили Светлана Банаева и Мария Гармаева
Также состоятся первенство округа и спортивный детский фестиваль
Опубликован список адресов, где будет отключен свет
Фильм «Монгол хувцасны нууц товчоон» повествует о монгольских обычаях, одежде и украшениях
Операторы будут выяснять, кто отвечает за уборку и примут меры
Ветераны УФСИН Бурятии стали победителями турнира по настольному теннису
На улицах города работает 13 пескоразбрасывающих машин