В Бурятии состоится закрытие ночной хоккейной лиги

В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»



12 марта в Улан-Удэ пройдёт финальный матч закрытия отборочного этапа всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд ночной хоккейной лиги Бурятии. На льду ледовой арены «IceМетр» скрестят клюшки лидеры дивизиона «Любитель 40+» – команды «Дорожник» и «Союз».



После матча в 17:00 состоится церемония награждения победителей и призёров соревнований. Победитель отборочного этапа отправится в Сочи для участия в финальной части фестиваля по хоккею ночной хоккейной лиги.



Специальным гостем станет Вячеслав Буцаев – олимпийский чемпион по хоккею 1992 года, чемпион мира 1993 года. После церемонии закрытия он проведёт мастер-класс для спортсменов.



Также состоятся выступления артиста театра «Байкал» Зандана Шойдокова и воспитанников федерации фигурного катания РБ. Кроме этого, все желающие смогут принять участие в массовом катании, сообщает пресс-служба ледовой арены.



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